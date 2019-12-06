شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التقنين ودور اللجنة فى قانون التصالح بمخالفات البناء × 5 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا للقانون يتم تشكيل لجنة للبت فى طلبات التقنين، وفيما يلى نرصد دور هذه اللجنة:
• تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
• تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة.
• البت فى الطلبات خلال مدة الستة شهور المحددة لتقديم المستندات.
• تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة.
• يعتبر التقرير الهندسى المشار اليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
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