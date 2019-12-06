خطوات التقنين ودور اللجنة فى قانون التصالح بمخالفات البناء × 5 نقاط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، باهتمام كبير من قبل المواطنين راغبى التصالح، خاصة أن التشريع الجديد تضمن العديد من التيسيرات التى تجعل القانون جاذبًا للمخالفين.

ووفقًا للقانون يتم تشكيل لجنة للبت فى طلبات التقنين، وفيما يلى نرصد دور هذه اللجنة: