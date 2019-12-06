شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور بنفق الهرم ومطلع كوبرى الجيزة لانقلاب سيارة نقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقفت حركة المرور توقف حركة المرور بنفق الهرم ومطلع كوبري الجيزة، بسبب حادث انقلاب سيارة نقل. وقالت مصاد أمنية، إن الحادث لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وانتقلت قوات من مباحث الجيزة والمرور إلى مكان الواقعة، وجرى رفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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