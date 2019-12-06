شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنتهى من وضع مواصفات امتحان يناير الورقى لأولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة انتهت من وضع مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الصف الأول الثانوى العام لامتحان يناير المقبل، والذى يعقد ورقيا. وأضاف رئيس قطاع التعليم العام فى تصريح خاص، أن مركز الامتحانات مع مستشارى المواد الدراسية، يحددون حاليًا عدد الأسئلة فى كل مادة وطريقة صياغة أسئلة الامتحان فى كل مادة والإجراءات الفنية للأسئلة، قائلاً: مواصفات الورقة الامتحانية تم وضعها منذ فترة زمنية.

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وشدد رئيس قطاع التعليم العام، أنه عقب انتهاء مركز الامتحانات من اجتماعاته مع مستشارى المواد سيتم الإعلان عن تفاصيل الأسئلة للطلاب فى بيان صحفى.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى الفترتين الصباحية للثانى الثانوى والمسائية لطلاب الصف الأول الثانوى العام، على أن تنطلق الامتحانات 11 يناير المقبل.