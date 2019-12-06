"التعليم" تنتهى من وضع مواصفات امتحان يناير الورقى لأولى ثانوى

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وأضاف رئيس قطاع التعليم العام فى تصريح خاص، أن مركز الامتحانات مع مستشارى المواد الدراسية، يحددون حاليًا عدد الأسئلة فى كل مادة وطريقة صياغة أسئلة الامتحان فى كل مادة والإجراءات الفنية للأسئلة، قائلاً: مواصفات الورقة الامتحانية تم وضعها منذ فترة زمنية.
وشدد رئيس قطاع التعليم العام، أنه عقب انتهاء مركز الامتحانات من اجتماعاته مع مستشارى المواد سيتم الإعلان عن تفاصيل الأسئلة للطلاب فى بيان صحفى.
وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى الفترتين الصباحية للثانى الثانوى والمسائية لطلاب الصف الأول الثانوى العام، على أن تنطلق الامتحانات 11 يناير المقبل.
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