شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن ينقب عن الآثار يقود لكشف مهم في «ميت رهينة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدت محاولة أحد المواطنين، 62 عاماً، ويعمل بقالاً تموينيًا، التنقيب عن الآثار في قطعة أرض يمتلكها في منطقة ميت رهينة التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، لكشف أثرى هام يعود للعصر الفرعونى، والقبض عليه والتحفظ على الأرض، وبمواجهته اعترف بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقام مفتشو آثار ميت رهينة بالمعاينة، وأفادوا بأن الحجر المضبوط يُعد كشفاً أثرياً يرجع للعصر الفرعونى، وأنه امتداد لمعبدالإله بتاح الذي أنشأه رمسيس الثانى تكريماً له والذى يقع على بعد 15 متراً من مكان الحفر.

وكانت معلومات وردت لمفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تفيد بأن أحد المواطنين يحفر في قطعة أرض مملوكة له بهدف البحث والتنقيب عن الآثار، حيث تم ضبطه بمسكنه، واصطحابه لمكان الحفر، تبين وجود حفرة مستطيلة والعثور بداخلها على كتلة من الجرانيت الوردى مدفونة يظهر منها جزء بها نقش غائر للإله «بتاح»، واقفاً وممسكاً بيده عصا «صولجان»، وتظهر عليها بعض الكتابات الهيروغليفية الغائرة، وبجوارها بعض الكتل من الجرانيت الوردى.