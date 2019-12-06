شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استمرار حملات مكافحة عدوى فيروس C بصالونات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار حملات المرور على صالونات التجميل للحد من انتشار عدوى الفيروسات الكبدية في 9 محافظات .

وأضافت وزارة الصحة أننا نستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

ويشار إلى تضمن المبادرة مرور المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات ووضع ملصقات تتضمن إرشادات المبادرة للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية.

وتنتشر فرق المرور بمحافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بني سويف، الأقصر، أسوان".