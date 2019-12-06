شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مراعاة أعياد المسيحيين أثناء وضع مواعيد وجداول الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك توجيهات للمديريات التعليمية بشأن الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسى الأول، التى من المقرر أن تنطلق نهاية الشهر الجارى وأوائل يناير المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أنه سيتم مراعاة أعياد الإخوة المسحيين أثناء وضع مواعيد وجداول الامتحانات، مع الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى وحصص المراجعة لمنهج الفصل الدراسى الأول.

جدير بالذكر أن بعض المديريات التعليمية حددت مواعيد امتحانات المواد التى لا تضاف لمجموع الطلاب فى الثانوى العام لتبدأ 4 يناير المقبل، كما من المقرر أن تعلن المديريات التعليمية مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول.

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