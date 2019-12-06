شكرا لقرائتكم خبر عن "البيطريين": تسليم طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى شخصيا بمقر النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ نقابة الأطباء البيطريين، فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، لمدة عشرة أيام، لتبدأ من 22 ديسمبر وتستمر حتى 31 ديسمبر 2019، مشيرة إلى أنه يتم تسليم طلبات الترشح شخصيًا باليد بمقر النقابة في جاردن سيتى باليد.

ومن المقرر أن يتم تسليم المُرشح إيصال مُعتمد، أو سيتم إرسال خطاب موصى عليه من النقابة بالقاهرة، بشرط أن يتم التسجيل فى مكتب البريد المُصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المُحدد لقفل باب الترشح، طبقًا لنص المادة رقم 35 من اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970.

ويتم فتح باب الترشح لانتخاب النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، عدا نقابات "القاهرة، الجيزة، قنا".