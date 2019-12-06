شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحدد 5 توصيات لـ6 أنواع من الفاكهة المتساقطة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددًا من التوصيات التي أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، ضمن برنامجها الشهري لحدائق الفاكهة المتساقطة، خاصة (تفاح - كمثرى - خوخ – مشمش – برقوق - كاكي) لزيادة الإنتاج ومنع تساقط الثمار خلال الشهر الجاري.
وأوصى تقرير المحاصيل البستانية حول طرق الممارسات الجيدة للمحصول كالآتي:
- يجب على مزارعي الفاكهة الري مرة كل 10-15 يوما 10لتر/شجرة (الأراضي الجديدة).
- يجب على مزارعي الفاكهة المتساقطة رش كاسرات السكون (سيناميد الهيدروجين) للتفاح وأصناف الخوخ المبكرة بمعدل 1.5% مع الزيت المعدني الشتوي 2%.
- يجب على مزارعي الفاكهة المتساقطة غلى الجير والكبريت ويتم تحضيره وترش به أشجار الكمثرى.
- ونصح تقرير المحاصيل الزراعية أنه حال الزراعة في خنادق يمنع الري من منتصف الشهر.
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