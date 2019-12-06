شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 6/12/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

اء نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 ، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

الطقس فى الأردن

Advertisements

نهاراً

تنخفض درجات الحرارة، لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 4-6 درجات مئوية.

ويتشكل الضباب خلال ساعات الفجر والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية.

يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم في أغلب المناطق، وتكون الفرصة مُهيأة لهُطول زخات من الأمطار بأجزاء متفرقة من المملكة.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتزيد من الإحساس ببرودة الأجواء.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة في معظم مناطق المملكة.

ويوجد فرصة ضعيفة لهُطول زخات محلية من المطر بأجزاء من جنوب وشرق المملكة.

ويُتوقع تشكل الضباب فوق مناطق السهول الشرقية خلال ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة بشكل واضح في مختلف المناطق مع استمرار الفرصة لهطول زخات محلية خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق على فترات متباعدة، وفي ساعات الليل تسود أجواء شديدة البرودة في قمم الجبال وباردة بوجه عام في باقي المناطق ، وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية معتدلة السرعة .