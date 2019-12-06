شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأمريكية تفقد الاتصال مع طائرة هليكوبتر خلال رحلة طيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الحرس الوطنى الأمريكى على وسائل التواصل الاجتماعى الخميس إن طواقم الطوارئ فى مينيسوتا تبحث عن طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك بعد فقد الاتصال بها خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة.

وأضاف الحرس الوطنى فى تغريدة على تويتر أن الطائرة وهي من طارز بلاك هوك يو إتش-60 كانت قد أقلعت من سانت كلاود بولاية مينيسوتا وعلى متنها ثلاثة جنود قبل فقد الاتصال بها عند حوالى الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلى.