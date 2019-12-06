كل ما تريد معرفته عن الفرق بين الجنحة المباشرة ومحضر الشرطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل بعض المواطنين عن الفرق بين الجنحة المباشرة، ومحضر الشرطة، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين المصطلحين.
ويقول المحامى خالد محمد، إن محضر الشرطة، يتمثل فى توجه المحامى بالتهمة المنسوبة بناءً على طلب المجنى عليه لقسم الشرطة وتحرير المحضر اللازم، ومن ثم إحالة المحضر للنيابة العامة للتحقيق، وتحديد جلسة لنظر الدعوى، وتتم تلك الإجراءات خلال شهرين على الأقل.
وأضاف المحامى بالنقض، أن الجنحة المباشرة، يتوجه المحامى بناءً على طلب المجنى عليه، بإقامة الجنحة دون الإجراء للقسم، عن طريق صحيفة الجنحة وإثبات حقوق المجنى عليه، وتحدد النيابة جلسة مباشرة دون التدخل فى الدعوى أو التحقيق فيها.
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