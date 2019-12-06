شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 آلاف قضية وتنفيذ 500 حكم "اقتصادى" خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع الأمن الاقتصادى "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية " حملات أمنية ، أسفرت عن ضبط 7 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 500 حكم قضائى خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .