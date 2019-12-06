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الصحة: 25% من حالات الانتحار بسبب المشاكل النفسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان: يحدث الانتحار فجأة فى لحظات الأزمة نتيجة انهيار القدرة على التعامل مع ضغوط الحياة، والآلام والأمراض المزمن.

 

وأضافت أمانة الصحة النفسية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الانتحار يرتبط بالعنف الأسرى وسوء المعاملة أو فقدان الأحباب وعدم وجود دعم اجتماعى وبالعزلة بالسلوك الانتحارى. 

 

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وتابعت: أسباب الانتحار متعددة، منها ما يتعلق بالاكتئاب ومنها ما يتعلق بالمشاكل الصحية والدراسية والأسرية، وأضافت: لابد بالتوعيه بخطر الاكتئاب والتعب النفسى الذى قد يصل إلى الانتحار.

 

وأوضحت الصحة النفسية: أن 25% من حالات الانتحار تكون نفسية بعد فقدان الأمل والسعى نحو التخلص من الحياة عن طريق الانتحار مؤكدة أن الانتحار ليس ظاهرة ولكنه حالة فردية طارئة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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