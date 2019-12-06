شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 25% من حالات الانتحار بسبب المشاكل النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان: يحدث الانتحار فجأة فى لحظات الأزمة نتيجة انهيار القدرة على التعامل مع ضغوط الحياة، والآلام والأمراض المزمن.

وأضافت أمانة الصحة النفسية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الانتحار يرتبط بالعنف الأسرى وسوء المعاملة أو فقدان الأحباب وعدم وجود دعم اجتماعى وبالعزلة بالسلوك الانتحارى.

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وتابعت: أسباب الانتحار متعددة، منها ما يتعلق بالاكتئاب ومنها ما يتعلق بالمشاكل الصحية والدراسية والأسرية، وأضافت: لابد بالتوعيه بخطر الاكتئاب والتعب النفسى الذى قد يصل إلى الانتحار.

وأوضحت الصحة النفسية: أن 25% من حالات الانتحار تكون نفسية بعد فقدان الأمل والسعى نحو التخلص من الحياة عن طريق الانتحار مؤكدة أن الانتحار ليس ظاهرة ولكنه حالة فردية طارئة.