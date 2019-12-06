شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ صرف معاشات ديسمبر المحولة إلى البنوك الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اعتبارًا من اليوم الثلاثاء المقبل صرف معاشات شهر ديسمبر، وذلك للمعاشات المحولة إلى البنوك.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد عن 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارًا من الأحد الماضى، وذلك لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلى لما يزيد عن 3.317 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليار جنيه.

كما تم صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى بقيمة 6.107 مليار جنيه، ويتم صرفها إلى 3.304 مليون قائم بالصرف، اعتبارا من أمس الخميس، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من 10 ديسمبر لما يزيد عن 1.683 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليار جنيه.