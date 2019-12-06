شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مباشر قطر تكشف كواليس الخلافات الضخمة داخل قصر الحكم بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن هناك حالة من الخلافات الضخمة تلقى بظلالها على قصر الحكم بالدوحة، بسبب فشل وزير الخارجية فى تنفيذ أهداف عصابة الدوحة، خلال الزيارات الأخيرة التى أجراها.





وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، عن مصادر قطرية لم تسمها، أكدت وجود خلافات ضخمة بين حمد بن خليفة والد تميم، ومحمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية نظراً لفشل الأخير فى حل أزمة قطر، بالإضافة إلى الزيارات الخارجية التى قام بها فى عدد من الدول خلال الفترة الأخيرة والتى لم تجدى نفعاً فى الخروج من الأزمة.

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وتابع تقرير "مباشر قطر": "المصادر أكدت أن حمد بن خليفة تحدث إلى وزير الخارجية بإنفعال شديد وطالب بضرورة الرحيل من منصبه فى أسرع وقت وإيجاد بديل يستطيع إيجاد حلول للملفات الخارجية التى أصبحت معقدة بعد المقاطعة العربية لقطر".



وبحسب مباشر قطر، فإن مصادرها القطرية أكدت أن الرباعى العربى "مصر، الإمارات، السعودية، البحرين"، حددت 13 مطلباً لبحث عودة العلاقات مع قطر، من بينها قطع العلاقات مع إيران، وإغلاق قناة الجزيرة والتوقف عن دعم وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هناك حالة من التخطب فى القرارات داخل قصر الحكم بالدوحة، بسبب فشل العلاقات الخارجية التى كانوا يعولون عليها فى إنهاء الأزمة الخليجية وعودة العلاقات إلى سابق عهدها.