شكرا لقرائتكم خبر عن "غرفة السياحة": نسب الإشغال السياحى خلال منتدى أسوان للسلام تصل لـ100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، أنه متوقع أن تصل نسب الإشغال السياحى خلال فترة منتدى أسوان للسلام والتنمية الشاملة إلى نسبة الـ100% بالفنادق الثابتة والعائمة بمدينة أسوان السياحية.

وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المنتدى يضيف للمدينة السياحية المكانة التاريخية والجمالية لأسوان، خاصة أن ضيوف هذا المنتدى الهام هو ضيوف بارزة من شتى دول العالم وقاراته المختلفة والذين سيأتون إلى أسوان ليس لمجرد حضور فاعليات المنتدى ولكن للاستمتاع أيضاً بالمناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الأثرية والسياحية فيها.

وأوضح خيرى محمد، بأن أسوان خلال فترة المنتدى الدولى ستشهد انتعاشة سياحية للعاملين فى هذا القطاع من وسائل نقل أو مراكب نيلية أو فنادق ثابتة وعائمة أو سائقى حنطور أو لأصحاب البازارات السياحية وغير ذلك.

يذكر أن مدينة أسوان تستضيف منتدى السلام والتنمية المستدامة خلال يومى 11 و12 ديسمبر الجارى، والمقرر أن يحضره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وعدد من زعماء وقادة العالم.