شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ارتبطت بحصاد دوائر الإرهاب فى 2019.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فصلت دوائر الإرهاب، المنعقدة بمعهد بطرة، خلال عام 2019، فى العديد من الدعاوى بالإضافة لعشرات الأحكام فى جلسات إعادة إجراءات المحاكمة للصادر بحقهم أحكام غيابية، ويوجد العديد من الأرقام مرتبط بحصاد دوائر الإرهاب منها:

1ــ الرقم "18"، ويشير لعدد الدعاوى التى فصل فيها بالإضافة لعشرات الأحكام فى إعادة إجراءات المحاكمة.

2 ـ الرقم "296"، ويشير لعدد المتهمين فى الـ18 دعوى.

3 ــ الرقم "56"، ويشير لعدد التهمين الصادر بحقهم أحكام بالبراءة فى الـ18 دعوى.

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4 ــ الرقم "10"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام فى الـ18 دعوى.

5 ــ الرقم "112"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالمؤبد.

6 ـ الرقم "229"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام ما بين السجن 15 سنة وحتى 3 سنوات.

جدير بالذكر أن من أبرز القضايا التى تم الفصل فيها خلال عام 2019، الحكم على قيادات الإخوان، فى قضيتى التخابر مع حماس واقتحام الحدود الشرقية، والحكم على حسن مالك بالإضرار بالاقتصاد القومى، والحكم على المتهمين بخلية ميكروباص حلوان، والحكم على طلاب داعش وخلية الوراق الإرهابية، والحكم بقضية حادث كنيسة مارمينا.