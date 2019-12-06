أخبار × 24 ساعة.. نقل سوق الأدوات الطبية من قصر العنيى إلى سوق المواردى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. محافظة القاهرة تقرر نقل سوق الأدوات الطبية من قصر العنيى إلى سوق المواردى المتحدث العسكرى: سقوط طائرة أثناء تنفيذ أحد الطلعات التدريبية محافظة الجيزة: تراخيص البناء بهضبة الأهرام الصادرة قبل قرار الوقف سارية "الاستئناف" تسترد 270 مليون جنيه من صلاح دياب ومحمود الجمال نظير التصالح البنك الدولى: تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار بنهاية 2019 الحكومة: بروتوكول لإعداد خريطة استثمارية للمحاجر والملاحات لحوكمة تأجيرهما رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد أسعار الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة مقتل 3 عناصر إرهابية بسيناء بحوزتهم قنابل فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة محافظ الجيزة: إيقاف تراخيص البناء بهضبة الأهرام لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وزير النقل: نجهز كارت تذكرة موحد لاستقلال المترو والمونوريل والقطار المكهرب Advertisements وزير النقل: لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات.. ولن نسمح لأحد الركوب بدون تذكرة السيسى يوافق على اتفاق قرض لشراء 100 جرار جديد لسكك حديد مصر الأوقاف: اعتماد 36 خطيبًا جديدًا بنظام المكافأة من أعضاء هيئة التدريس سفير مصر الجديد بتشاد: الأزهر قوة حضارية لمصر فى أفريقيا والعالم سفير مصر فى أوغندا يشهد تدشين المرحلة الأولى من المزرعة المصرية النموذجية سامح شكرى يلتقى رئيس الحكومة الإيطالى على هامش زيارته لروما ..صور السفير الصينى بالقاهرة: العلاقات المصرية الصينية تشهد عصرها الذهبى شباب الجامعة يسخرون من وقوع قنوات الإخوان في فخ بسمة وهبة.. جريوا ورا العضمة عودة مياه الشرب لحى الوراق فى الجيزة بعد انقطاع أكثر من 24 ساعة الزراعة: ضبط أكثر من 2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 16 محافظة خلال أسبوع

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