خيالة القاهرة تحتفل مع الأطفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –علاء عمران:

استقبل ضباط شرطة خيالة مديرية أمن القاهرة، طلبة من ذوي الإعاقة لمشاركتهم الاحتفال باليوم العالمي.

وقام ضباط ومجندي الأطفال بتقديم الهدايا التذكارية؛ لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، وأعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة، وكان للزيارة أثرًا طيبًا في نفوس الطلاب والمشرفين بمدارس التربية الخاصة، الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تفعيل المبادرات الإنسانية.

تضمن برنامج الحفل عروضًا وفقرات فنية مختلفة بالخيل وموسيقى الشرطة عبارة عن تشكيلات بالخيل على إيقاع الموسيقى وعروض التقاط أوتاد مشتعلة وقفز السدود النارية.

كانت وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن القاهرة، قد نظمت احتفالية لعدد من طلبة وطالبات مدارس التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم "من ذوي الإعاقة" بنطاق محافظة القاهرة بإدارة شرطة خيالة القاهرة ضمن تنفيذ مبادرات ( كلنا واحد – حياة كريمة ) تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها المجتمعي والإنساني، وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصري، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.