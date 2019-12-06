لإثبات النسب.. النيابة تستعجل تحليل الـDNA لطفلي أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

استعجلت نيابة أوسيم، برئاسة المستشار محمد هاني، تقرير تحليل الـ DNA الخاص بطفلين تخلصت سيدة منهما بالاتفاق مع زوجها "طبيب أسنان"، عن طريق إيداعهما في حضانة بمنطقة بشتيل؛ لإثبات النسب.

كانت قررت النيابة إخلاء سبيل طبيب أسنان وزوجته متهمين بالتخلي على طفليهما التوأم بضمان محل اقامتهما.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة أوسيم، بلاغًا من "أمنية. ع" مالكة حضانة بدائرة القسم، ذكرت خلاله أنه حال تواجدها بالحضانة، حضرت سيده منتقبة بصحبتها توأم عمرهما سنة ونصف السنة وطلبت منها إيداعهما بالحضانة لحين عودتها من عملها، إلا أنها لم تعد مرة أخرى.

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وتبين من التحريات التي أجراها المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، أن والدي الطفلين محمد ومازن هما؛ "رشا. هـ"، 38 سنة، ربة منزل مقيمة بالساحل، و"محمد. ص"، 30 سنة، طبيب أسنان.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن معاونا مباحث القسم النقيب إبراهيم فاروق، والرائد وليد كمال، من ضبط المذكورين وبمواجهتهما قررا أنهما تزوجا منذ عامين دون موافقة أهل الزوج وأنجبا الطفلين في 2018، ولعدم قدرتهما على مراعاتهما اتفقا على التخلي عنهما.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات حيالهما.

جاء ذلك في إطار حرص أجهزة الدولة على فرض هيبة القانون وضبط كل من يخل بالأمن العام، بناءً على التوجيهات الصادرة من النيابة العامة.