أمن القاهرة يكشف غموض سرقة شركة ومكتب محام في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من كشف غموض واقعة سرقة شركة ومكتب محامي بأحد العقارات السكنية في السيدة زينب، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعتين مسجل خطر.

تبلغ للمقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث السيدة زينب من "ا. ح."، صاحب شركة للمحاسبة باكتشافه كسر باب الشركة محل عمله، وسرقة جهاز لاب توب ماركة آسر فضي اللون من داخل الشركة ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وفي وقت لاحق تبلغ للقسم من "أ. ك." محامي بمكتب محاماة باكتشافه كسر باب المكتب محل عمله، وسرقة شاشة LCD من داخل المكتب، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، لكشف غموض الواقعة.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف ببابي الشركة والمكتب وبعثرة بمحتوياتهما.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حسام حنفي، مفتش المباحث، وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالعقار محل البلاغ، وتتبع خط سير هروب المتهم عقب ارتكابه الواقعتين أمكن التوصل إلى استقلاله السيارة رقم ص ن هـ 258 أجرة ـ تاكسي ماركة فيرنا بيضاء اللون موديل 2014.

وبالكشف الفني على السيارة تبين أنها مقيدة باسم "ح. ع." سائق وباستدعائه ومناقشته أيد ما جاء بالتحريات، وقرر باستقلال المتحري عنه السيارة صحبته وبحوزته المسروقات.

وأضاف السائق أن المتهم قام بتوصيله لمنطقة القلعة دائرة قسم شرطة الخليفة وبتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه يدعى "أ. ح." عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرائدان خالد جبر، ومهند خليل، معاونا مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعتين بأسلوب كسر الباب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه حسني النية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، والعميد محمد مصطفى، مأمور قسم السيدة زينب، إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.