شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال تجديد قسمي القلب والصدر بالمستشفى الطلابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، الخميس، أعمال تجديد وتطوير قسمي جراحة القلب والصدر، ووحدة كُلى الأطفال بالمستشفى الجامعي بمدينة سوهاج، بإجمالى تكاليف تبلغ 40 مليونًا و871 ألف جنيه.

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وقال الدكتور حمدى سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعى، إن رئيس الجامعة بدأ جولته بتفقد أعمال تطوير وتجهيز وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى، حيث تفقد أعمال إنشاء وحدة معالجة المياه والخلط والضغط المركزي للأملاح، والتي سوف تساعد على تقليل نسبة العدوى الميكروبية بين أطفال الغسيل الكلوي المزمن، وتبلغ تكلفتها ٧ ملايين جنيه، لافتا إلى أن أعمال تطوير القسم تتضمن أيضا تجهيزه بعدد 16 ماكينة غسيل كُلوي، وغرفة عناية مركزة لمتابعة الحالات الحرجة للأطفال، بدعم من أحد البنوك الخاصة قدره 16 مليونًا و871 ألف جنيه.

وأضاف مدير مستشفى سوهاج الجامعي أن رئيس الجامعة تفقد أيضًا أعمال التجديدات والإنشاءات بقسم جراحة القلب والصدر، حيث تم شراء الأجهزة لتجهيز غرفتين إحداهما للعمليات الكبرى، والأخرى لرعاية الحالات الحرجة، بدعم من أحد البنوك الحكومية قدره 17 مليون جنيه، لافتا إلى أن رئيس الجامعة وجه بسرعة الانتهاء من تلك التجهيزات والبدء في تشغيلها في أقرب وقت، لتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية بصورة أسرع وأفضل للمرضى المترددين على المستشفى من المحافظات المختلفة بصعيد مصر.

وقد رافق رئيس الجامعة، خلال الجولة، كل من الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتور أيمن عبدالغفار، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور على طه القرياتي، مدير وحدة الغسيل الكلوي.