شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حجي يطالب الدولة برسم حدود ودور للمؤسسة الدينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق حجي المفكر المصري، إن خواء الحياة السياسية المصرية شئ تراكمي، ولا يتهم فيه أحدًا.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر بها أكثر من 100 حزب سياسي، وأكبر الكتاب المصريين لا يستطيع كتابة أكثر من 20 حزب.

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وتابع، أن هناك توحد في الآراء غير صحي للمجتمع المصري، لأن الرأي الواحد ضد البشرية وضد المنطق على شرط أن يكون الرأي الآخر بناء، لافتًا إلى أن مجموعة الخونة في تركيا لا يعتبر كلامهم نقد لأنهم أعداء للدولة المصرية.

وأكد حجي أنه لا بد من رسم حدود للمؤسسة الدينية من جانب الدولة، يكون فيها دور للمؤسسة الدينية تحدده الدولة ولا تختاره لنفسها.

وأوضح المفكر المصري أن حديث الرئيس عن تجديد الخطاب الديني منذ 5 سنوات ولم تفرز نتائج مهمة حتى الآن ينم عن وجود مقاومة لتجديد الخطاب الديني، لا بد من تحديد تلك المقاومة.