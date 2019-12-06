الأوقاف: 468 ندوة ومحاضرة فى التوعية بقضايا الأسرة والسكان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضافت الوزارة، أن الندوات عقدت برعاية وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة ، وفي إطار قيام وزارة الأوقاف بدورها التثقيفي ، ومن خلال التنسيق مع وزارة الصحة ، والمجلس القومي للسكان عقدت وزارة الأوقاف من خلال مديرياتها الإقليمية.

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