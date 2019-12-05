شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المرحلة الأولى من أعمال المزرعة المصرية النموذجية بأوغندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير طارق سلام، سفير مصر لدى أوغندا، امس الأربعاء في الاحتفال بتدشين المرحلة الأولى من أعمال المزرعة المصرية النموذجية بمقاطعة جومبا الأوغندية والتي تبعد ١٥ كم عن العاصمة كمبالا، وقد شارك في الاحتفال من الجانب الأوغندي وزير الزراعة Christopher Kibanzanga ورئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية Joram Mugume، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بوزارة الزراعة الأوغندية والوحدات المحلية و ممثلي وسائل الإعلام.

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شهد الاحتفال قيام المسئولون بجولة تفقدية للمزرعة التي تبلغ مساحتها ١٢٥٠ فداناً، وتضم مجموعة متنوعة من المحاصيل المصرية كالذرة الشامية والفول الصويا وعباد الشمس والبرسيم.كما قام السفير المصري في ختام الجولة بزراعة شجرتين بالاشتراك مع الوزير الأوغندي كرمز لما يجمع البلدين من علاقات صداقة وتعاون.

أبرز "سلام" في تصريحاته خلال الاحتفال الانتهاء في فترة وجيزة من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، مما يعكس اهتمام مصر بالمشروعات التي تجمعها بأوغندا، مؤكداً على استكمال الجانب المصري للمراحل المتبقية بنفس هذه الوتيرة السريعة، و تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الجانب الأوغندي بما يحقق مصلحة البلدين.

من جانبه، أشاد وزير الزراعة الأوغندي بالمزرعة المصرية النموذجية بوصفها مثالاً للتعاون الناجح بين الدول الأفريقية، أخذاً في الاعتبار الخبرات المصرية المتقدمة في مجالات الزراعة والري والتي تعرف عليها خلال زيارته لمصر العام الماضي، داعياً لتكرار مثل هذا المشروع في مواقع أخرى بأوغندا