طارق حجي: يجب ضم الطلاب المسيحيين إلى المدارس والجامعات الأزهرية (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب طارق حجي المفكر المصري، بضم الطلاب المسيحيين للمدارس والجامعات الأزهرية.

وأضاف حجي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مؤسسة الأزهر طرأ عليها في ستينيات القرن الماضي ما جعلها تختلف عما كان عليها في التاريخ حيث كانت السلطة العليا للمسلمين السُّنة في مصر وفي العالم.

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وكشف طارق حجي أن المؤسسة الدينية تضم 4.5 مليون طالب في الكليات والمعاهد الأزهرية يجب أن يتم ضمهم إلى المدارس والمعاهد المصرية لينضم إليها الطلاب المسيحيون.

وتابع أن جامعة الأزهر تضم 492 ألف طالب، مطالبا بأن تسمى جامعة جنوب أو شمال القاهرة وتخضع للدولة بالكامل.

وأشار إلى أن ابنتيه تخرجتا في «القلب المقدس» وكان 75% من الطلاب مسلمين ولم يكن هناك إطار ديني، ولم يتواجد شرط كما يوجد في الأزهر أن يكون الطلاب مسلمًا حتى ينضم للأزهر.