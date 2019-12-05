شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 747 طن قمامة في حملات نظافة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الوحدات المحلية في 9 مراكز إدارية بمحافظة البحيرة برفع 747 طن قمامة ونقلها للمقالب العمومية ومصانع تدوير القمامة بالمراكز، وكذلك إزالة 648 حالة إشغال طريق.
وقامت الحملات برفع 200 طن من مركزى المحمودية والدلنجات، و240 طن من مركزى كوم حمادة وأبوحمص، و80 طن من كل من مركزى حوش عيسى ووادى النطرون، و80 طن من ايتاى البارود، و90 طن من رشيد، و57 طن من مركز بدر.
وتم إزالة 648 إشغالات منها 568 حالة اشغال ثابت ومتحرك بمدينة دمنهور بشارع عرابى ومنطقتى سيدى عمر وافلاقة بدمنهور، وإزالة 50 حالة إشغال بقرية طيبة بالدلنجات و30 اشغال بمدينة وادى النطرون.
وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار حملات رفع تراكمات القمامة وتكثيف اعمال النظافة وإزالة الإشغالات بجميع مراكز ومدن المحافظة.
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