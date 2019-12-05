شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تستعد لبدء المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن القطاع الصحى في شمال سيناء الاستنفار ورفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة على مستوى المحافظة اعتبارا من السبت.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المبادرة تهدف إلى الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام، والكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشفة إصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب، كما أنها تستهدف جميع النساء فوق 18عاما، وأن المبادرة مستمرة كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية، مع المشاركة المجتمعية من أجل صحة المرأة المصرية.

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من جانبها، أشارت الدكتورة انتصار سرى، مدير الرعاية الصحية، منسق عام المبادرة الرئاسية، إلى الاستعدادات الخاصة ببدء تنفيذ المبادرة، التي تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية، واستراتيجية عمل الفريق الصحى، وأنه تم توفير كل المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لبدء تنفيذ المبادرة وتوزيعها على كل الوحدات الصحية المشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، كما أوضحت أهمية الحشد المجتمعى والتدشين ودور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بهدف دعم المنظومة الصحية، وإتاحة الخدمات الطبية للمواطنين.

وأكد الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة، أن العمل يجرى على قدم وساق ويتم استنفار كل الجهود من أجل إنجاح المبادرة حرصا على صحة المرأة، وحثها على التوجه إلى مراكز الكشف الطبى للفحص والاكتشاف المبكر للأورام للعلاج منها مجانا، علاوة على الأمراض غير السارية، مثل السمنة والسكر والضغط.

كما أشار إلى وجود 43 فريقا طبيا على أهبة الاستعداد لفحص المواطنين والكشف عليهم من خلال المستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية والوحدات الصحية والنقاط الطبية المنتشرة على مستوى مراكز ومدن وأحياء وقرى وتجمعات المحافظة، وأن الجهود متواصلة من جانب إدارة الطب الوقائى والإدارات الصحية وإدارات: الرائدات الريفيات والمرشدات الصحيات والتثقيف والإعلام الصحى لإنجاح المبادرة التي تستهدف 132761 سيدة وفتاة في شمال سيناء.

من جانبه، أعلن الدكتور حاسم حمدى، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحى، أن الإدارة تتواصل مع الإدارات الصحية ومراكز الشباب والمدارس والمساجد من أجل حث وتهيئة المواطنين للتفاعل مع المبادرة، والتركيز على نشر أماكن تواجد الفرق الطبية ومواعيدها في مختلف المناطق بالتنسيق مع المحافظة ووسائل الإعلام المختلفة.