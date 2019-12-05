شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتعيين 4 مديري عموم بجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الخميس، قرارا بتعيين 4 مديري عموم بجامعة سوهاج. وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن القرار الذي حمل رقم 5282 لسنة 2019، تضمن تعيين كل من: أحمد عاطف عبدالرحمن، مديرا عاما لمكتب رئيس الجامعة، وعمر أحمد على أبودوح، مديرا عاما لشؤون التعليم، والدكتور ياسر عبدالفتاح شحاتة، مديرا عاما للشؤون الإدارية، وأحمد صابر مرسي، أمينا لكلية الآداب بالجامعة بدرجة مدير عام، لافتا إلى أن القرار يأتي تماشيا مع سياسة إدارة الجامعة في استكمال هيكلها التنظيمي والإداري.

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