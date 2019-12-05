شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: تنفيذ 13 ألفًا و746 مشروعًا للشباب بتكلفة مليار و451 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أهمية مبادرة «مشروعك» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى في إطار رؤية مصر 2030، لإحداث تنمية مجتمعية مستدامة في جميع محافظات مصر، وخلق فرص عمل وتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تدعمها المبادرة.

وأشار الفقي- في تصريح له اليوم- إلى احتلال محافظة سوهاج للمركز الأول على مستوى الجمهورية من خلال تنفيذ 13 ألفًا و746 مشروعاً ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة مليار و451 مليونًا و54 ألف جنيه، لتوفر 27 ألفا و310 فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة، منذ بداية المبادرة حتى ديسمبر الحالي.

ووجه محافظ سوهاج جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري مقرات «مشروعك» بالوحدات المحلية بتقديم كل أوجه الدعم، ومساعدة المواطنين المترددين على المقرات لتنفيذ مشروعاتهم، وتيسير الإجراءات عليهم؛ لزيادة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.