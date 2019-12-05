شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عادل عوض: عقدة أحمد زكي انتهت بعد فيلمي «ناصر 56» و«كابوريا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المخرج عادل عوض، نجل الفنان الراحل محمد عوض، إن الراحل أحمد زكي كان يعانى من عقدة عدم تحقيق إيرادات مرتفعة في أعماله، واستمرت حتى قبل وفاته ببضع سنوات.

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وأضاف عوض، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عقدة أحمد زكي انتهت بعد فيلمي «ناصر 56» و«كابوريا»، لتحقيقهما إيرادات كبيرة.

وأكد أن بداية علاقة أحمد زكي مع صلاح جاهين كانت في فيلم «شفيقة ومتولي».

وأضاف أن والده الفنان محمد عوض ووالدته كانا يحبان الكاتب صلاح جاهين، لذا كان يحاول دائما التقرب من صلاح جاهين، قائلًا: «لزقت فيه»، مؤكدًا أن جاهين كان يدعم الشباب ويلتقيهم في مكتبه لدعمهم ويناقشهم.