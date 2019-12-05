شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يدشن كنيسة الإيمان بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الخميس، كنيسة الإيمان الإنجيلية بمنطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية، وذلك وسط حضور كنسي وبرلماني وشعبي مكثف.

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وشهد حفل التدشين أول ظهور سياسي لنائبة محافظ الإسكندرية الجديدة الدكتورة جاكلين عازر، التي حضرت بالنيابة عن اللواء محمد الشريف، للمشاركة في طقس التدشين.

وحضر الاحتفال كلٌّ من المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، والعميد فادي وديع، رئيس حي وسط، والشيخ الدكتور محمود أبوالخير، مدير عام أوقاف الإسكندرية.

ومن البرلمانيين، النائب هيثم الحريري، والنائب سمير البطيخي، كما حضر من قيادات الطائفة الإنجيلية الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس بشرى سعد، نائب رئيس مجمع كنائس الإيمان، والقس لطيف رمسيس، رئيس مجمع كنائس الله، وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية، والشخصيات العامة.