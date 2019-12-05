شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء»: متمسكون بضرورة وجود نظام مكتوب للتكليف الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء تفاصيل الاتفاق بين وفد النقابة وممثلي وزارة الصحة، حيث اتفقوا على إدراج بعض التعديلات على النظام، وكتابته بصورة متكاملة، وإرساله للنقابة في مخاطبة رسمية اليوم، ولم يتم إرسال الخطاب إلى النقابة حتى الآن.

وما زالت النقابة على موقفها بعدم إمكانية الموافقة إلا بعد وجود نظام مكتوب ومتوافق عليه، وسوف نوافي الأطباء بأي مستجدات أو مخاطبات تصل للنقابة.

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وعقدت وزارة الصحة اللقاء الثانى مع وفد نقابة الأطباء، لبحث نظام التكليف الجديد المزمع تطبيقه من قبل الوزارة، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأربعاء الماضي، والذى تم بين وفد النقابة بقيادة نقيب الأطباء أ. د. حسين خيرى مع وزيرة الصحة د. هالة زايد وقيادات الصحة والبرلمان.

والتقى الدكتور أحمد محيي، مساعد وزيرة الصحة، والدكتورة سحر حلمي، رئيس إدارة التكليف بالوزارة، بالدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، والدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور كريم مصباح، عضوي مجلس النقابة، والدكتور أحمد صفوت، من نقابة القاهرة، والدكتور محمد طه، والدكتور عمرو عبدالراضي، ممثلين لشباب الأطباء.

وعرض ممثلو الوزارة البنود الموجودة بالنظام الجديد المزمع تطبيقه، كما تحدث ممثلو النقابة عن المشكلات الموجودة بالنظام الجديد، وعلى رأسها عدم وجود نظام مكتوب متوافق عليه يغطي جميع التفاصيل.