شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: 30 يونيو 2020 سنرى مصر الجديدة التي وعد بها السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الإعلامي مصطفى بكري أننا في 30 يونيو 2020 سنرى مصر الجديدة التي وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي. Advertisements وأضاف «بكري»، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك مشكلة كبيرة تكمن في اعتذار الكثير من المرشحين للمناصب القيادية. وتابع «بكري» أن المؤامرات التي تحاك بمصر كثيرة والتحديات كبيرة ولدينا أمل لأن هناك رجالًا أسودًا يحمون بلدهم. وأشار إلى أنه لا بد من تكاتف واصطفاف وطني لكل المصريين لاستكمال مسيرة التنمية.

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