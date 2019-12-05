شكرا لقرائتكم خبر عن "البرلمان العراقى" يصوت على قانون الانتخابات الجديد الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن رئيس البرلمان العراقي، قال : سنصوت على قانون الانتخابات الجديد الأسبوع المقبل. وصوت البرلمان العراقي على إحالة المفوضية العليا للانتخابات إلى التقاعد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "البرلمان العراقى" يصوت على قانون الانتخابات الجديد الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.