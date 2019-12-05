فيديو يكشف الصراع على السلطة بتركيا..وأوغلو يعلن حزبه الجديد 11 ديسمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة فيديو يكشف حجم تزايد الصراع على السطة بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراءه السابق أحمد داوود أوغلو. وقالت المعارضة التركية خلال الفيديو، إن الساحة السياسية التركية تشهد تطورات جديدة حول الحزب الجديد الذي سينشئه رئيس الوزراء التركي ، أحمد داود أوغلو. وتابعت أنه من المتوقع الانتهاء من جميع التفاصيل المتعلقة بنظام الحزب، يوم الاثنين المقبل، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الحزب رسميًا يوم الأربعاء، حيث سيعقد أوغلو مؤتمرًا صحفيًا بمكتب الحزب بحي بيسكونت بأنقرة للإعلان عن حزبه الجديد، فيما شهدت الأيام القليلة الماضية، تسريع داود أوغلو، وعلي باباجان، من وتيرة تأسيس حزبيهما السياسيين الجديدين. Advertisements

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