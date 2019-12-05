شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يصوت على إحالة المفوضية العليا للانتخابات إلى التقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل لها، أن البرلمان العراقي صوت على إحالة المفوضية العليا للانتخابات إلى التقاعد. يذكر أنه التصويت على 4 فقرات من قانون مفوضية الانتخابات العراقية. وكان البرلمان العراقى قبِل استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدى، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسى.

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