الأوقاف: 391 ندوة ومحاضرة فى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية خلال شهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكدت وزارة الأوقاف، أن الفعاليات عقدت برعاية وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة ، وفي إطار قيام وزارة الأوقاف بدورها التثقيفي في قضايا الشأن العام عقدت وزارة الأوقاف من خلال مديرياتها الإقليمية. واعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة اليوم الخميس الموافق 5 / 12 / 2019م عدد (36) خطيبًا جديدًا بنظام المكافأة على مستوى الجمهورية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

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