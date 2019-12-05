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شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف الدقهلية تعقد يوما تثقيفيا فى كلية الهندسة بالمنصورة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اليوم مديرية أوقاف الدقهلية، يوما تثقيفيا لطلاب كلية الهندسة جامعة المنصورة للتوعية بالجانب الديني والأخلاقي والرد علي الشبهات التي تدور في ذهن الشباب تضمن اليوم عدد من الندوات داخل الكلية مابين مقر مجمع الطلاب، وداخل مدرج المحاضرات، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبتوجيه من الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.
حاضر فى الندوات الشيخ محمد ابراهيم سليمان، رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني بأوقاف الدقهلية، وذلك بالتنسيق بين الأوقاف والجامعة.
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