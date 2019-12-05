شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الاعتماد الأوروبى الـ27 لشركة مصر للطيران للصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الخميس، فى بيان لها حصلت الخليج 365 على نسخة منه أن شركة مصر للطيران للصيانة وهى إحدى الشركات التابعة للقابضة لمصر للطيران قد أجتازت التفتيش الدورى الـ27.

ويأتى ذلك في إطار استراتيجيات وزارة الطيران المدني برئاسة الفريق يونس المصري لتطوير قطاع الطيران المدني وصيانة الطائرات وسلامتها وسعيا نحو الحفاظ على الاعتمادات الدولية وتوسيع نطاق الخدمات الفنية المعتمدة التي تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والتي تهدف لتوسيع قاعدة العملاء وجذب المزيد منهم اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA والذي أثمر عن تجديد الإعتماد وإضافة طرازات جديدة من الطائرات والمحركات للاعتماد الدولي.

ويعد التفتيش هو الـ27 على مدار 14 عامًا متتالية نجحت خلالها الشركة في اجتياز كافة التفتيشات الأوروبية على مقرها بالقاهرة، وعدد من محطاتها الداخلية والخارجية.

وتوجه الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لنجاحها في اجتياز تفيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الـ(EASA) على المقر الرئيسي بالقاهرة، وأكد أن الاعتمادات الدولية مطلب رئيسي للعمل في السوق العالمى، وأن مصر للطيران بمختلف شركاتها تسعى للتوافق مع متطلبات الجهات والهيئات الدولية بما يضمن لها استمرار المنافسة عالميا وتلبية احتياجات عملائها.

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من جانبه، أشار المهندس مصطفى علي الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى أن التفتيش شهد توسيع نطاق الاعتماد بإضافة طراز بوينج B787-9 والتي تعمل بمحركات Trent 1000 وطراز ايرباص A320neo بمحركات CFM Leap وهو ما يعد إضافة لقدرات وإمكانيات الشركة الفنية نظرا لحداثة الطرازات المضافة وإقبال العملاء على تشغيلها بكثافة ما يمنح الشركة ميزة تسويقية تمكنها من تقديم خدماتها للمزيد من العملاء كما يؤكد على استمرار خطط التطوير وتقديم أعلى مستوى فني.

وأضاف أن التفتيش شمل مجمع عمرة المحركات وهنجر 7000 وهنجر 8000 وخدمة الشركات الأجنبية والإصلاحات والضمانات وعمرة الوحدات الميكانيكية ومجمع المخازن الفنية.

ويهدف تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران في المقام الأول إلي التحقق من الكفاءة الفنية للأفراد والتي تتطلب العمل طبقا للتشريعات الملزمة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن الجهات المصنعة للطائرات أو السلطات الدولية المصدرة لتلك التشريعات واتباعها بدقة وهو ما يمنح شركة مصر للطيران للصيانة القدرة على العمل طبقا للمتطلبات الفنية للإتحاد الأوروبي وأن التفتيش يتم بصفة دورية مرتين سنويا وذلك نظرا لاتساع نطاق الاعتماد الممنوح للشركة.