شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الطيران المدنى تختتم دورة حماية حقوق المسافر الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم الخميس، دورة حماية حقوق المسافر الجوى التى تنظمها المنظمة العربية للطيران المدني، باستضافة من سلطة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية، بحضور متدربين من كل من دولتي المملكة العربية السعودية والعراق، فضلا عن متدربي سلطة الطيران المدني .

وتعد دورة "حماية حقوق المسافر الجوي"، هي الدورة الرابعة التي تعقدها المنظمة العربية للطيران المدني، بالقاهرة، بالتنسيق بين المهندس عبدالنبي منار مدير عام المنظمة، والكابتن سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدائم بين المنظمة وسلطات الطيران في الدول العربية من أجل تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في سلطات الطيران بالدول الأعضاء بالمنظمة.

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وجه نائب رئيس سلطة الطيران المدني، الشكر للمشاركين من سلطات الطيران المدنى كما وجه الشكر للمنظمة العربية للطيران المدني لتنظيم هذة الدورات التى تساعد العاملين بسلطات الطيران المدنى بالدول الأعضاء بالمنظمة على زيادة المعرفة لهم.

كما أشاد خالد عنتر خبير النقل الجوى بالمنظمة، بجهود العاملين بسلطة الطيران المدنى فى مصر فى سبيل نجاح هذة الدورات بما يدعم دور المنظمة فى تدريب وتكوين العاملين بسلطات الطيران المدنى بالدول الأعضاء، ونشر الوعي والثقافة بالنسبة لحقوق المسافر الجوي وتزويد المتدربين بالقوانين والاتفاقيات الدولية واللوائح المعمول بها في هذا الإطار.

يذكر أن سلطة الطيران المدني المصري، استضافت خلال الفترة الماضية، أربع دورات تدريبية فى مجال النقل الجوى خلال العام الحالى 2019، حيث شارك فى هذة الدورات متدربين من كل من السعودية والعراق وليبيا وتونس ومصر وبلغ عدد المتدربين فى الدورات الأربعة حوالى 80 متدرب.