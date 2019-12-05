سفير مصر فى أوغندا يشهد تدشين المرحلة الأولى من المزرعة المصرية النموذجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك السفير طارق سلام، سفير مصر لدى أوغندا، يوم أمس فى الاحتفال بتدشين المرحلة الأولى من أعمال المزرعة المصرية النموذجية بمقاطعة جومبا الأوغندية والتي تبعد 15 كم عن العاصمة كمبالا، وقد شارك في الاحتفال من الجانب الأوغندي وزير الزراعة Christopher Kibanzanga ورئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية Joram Mugume، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بوزارة الزراعة الأوغندية والوحدات المحلية و ممثلي وسائل الإعلام.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفى، الخميس، إن الاحتفال شهد قيام المسئولون بجولة تفقدية للمزرعة التي تبلغ مساحتها 1250 فداناً، وتضم مجموعة متنوعة من المحاصيل المصرية كالذرة الشامية والفول الصويا وعباد الشمس والبرسيم.
كما قام السفير المصري في ختام الجولة بزراعة شجرتين بالاشتراك مع الوزير الأوغندي كرمز لما يجمع البلدين من علاقات صداقة وتعاون.
أبرز "سلام" في تصريحاته خلال الاحتفال الانتهاء في فترة وجيزة من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، مما يعكس اهتمام مصر بالمشروعات التي تجمعها بأوغندا، مؤكداً على استكمال الجانب المصري للمراحل المتبقية بنفس هذه الوتيرة السريعة، وتطلعه إلى المزيد من التعاون مع الجانب الأوغندي بما يحقق مصلحة البلدين.
من جانبه، أشاد وزير الزراعة الأوغندي بالمزرعة المصرية النموذجية بوصفها مثالاً للتعاون الناجح بين الدول الأفريقية، أخذاً في الاعتبار الخبرات المصرية المتقدمة في مجالات الزراعة والري والتي تعرف عليها خلال زيارته لمصر العام الماضي، داعياً لتكرار مثل هذا المشروع في مواقع أخرى بأوغندا أخذاً في الاعتبار توفير التربة والمناخ في بلاده للظروف المناسبة لإنجاح مثل هذه المشروعات.
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