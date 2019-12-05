تجديد الاعتماد الأوروبي لـ"مصر للطيران" وإضافة طائرتي الأحلام وA320 Neo

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA، والذي أثمر عن تجديد الاعتماد وإضافة طرازات جديدة من الطائرات والمحركات للاعتماد الدولي.

يعد التفتيش هو السابع والعشرين على مدار 14 عامًا متتالية نجحت خلالها الشركة في اجتياز كافة التفتيشات الأوروبية على مقرها بالقاهرة وعدد من محطاتها الداخلية والخارجية.

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أكد المهندس مصطفى علي الدين رئيس شركة الصيانة والأعمال الفنية، أن التفتيش شهد توسيع نطاق الاعتماد بإضافة طراز بوينج B787-9 ، والتي تعمل بمحركات Trent 1000، وطراز إيرباص A320neo بمحركات CFM Leap، وهو ما يعد إضافة لقدرات وإمكانيات الشركة الفنية نظرا لحداثة الطرازات المضافة وإقبال العملاء على تشغيلها بكثافة ما يمنح الشركة ميزة تسويقية تمكنها من تقديم خدماتها للمزيد من العملاء كما يؤكد على استمرار خطط التطوير وتقديم أعلى مستوى فني.

وأضاف علي الدين، أن التفتيش شمل مجمع عمرة المحركات وهنجر 7000 وهنجر 8000 وخدمة الشركات الأجنبية والإصلاحات والضمانات وعمرة الوحدات الميكانيكية ومجمع المخازن الفنية.

يهدف تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران في المقام الأول إلى التحقق من الكفاءة الفنية للأفراد، والتي تتطلب العمل طبقًا للتشريعات الملزمة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن الجهات المصنعة للطائرات أو السلطات الدولية المصدرة لتلك التشريعات واتباعها بدقة وهو ما يمنح الشركة القدرة على العمل طبقا للمتطلبات الفنية للإتحاد الأوروبي، والتفتيش يتم بصفة دورية مرتين سنويا نظرًا لاتساع نطاق الاعتماد الممنوح للشركة.