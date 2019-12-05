أمطار على هذه المناطق.. تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك. وفيما يلي درجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر: القاهرة 23 14 الإسكندرية 23 15 بورسعيد 21 17 شرم الشيخ 23 17 الغردقة 25 19 الأقصر 28 10 أسوان 28 11 المنوفية 22 14 وطنطا 22 14 دمنهور 22 15 كفر الشيخ 22 15 Advertisements مطروح 21 11 السلوم 21 9 سيوة 21 9 دمياط 21 16 الزقازيق 24 15 الإسماعيلية 23 14 السويس 23 14 العريش 21 15 كاترين 17 3 الفيوم 23 14 بني سويف 23 14 المنيا 22 13 أسيوط 23 11 سوهاج 24 12 قنا 25 13

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