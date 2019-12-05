بعد 9 سنوات.. ضبط هارب من سجن أبوزعبل خلال أحداث ثورة يناير بالموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

ألقت مباحث القاهرة، القبض على هارب من سجن أبوزعبل خلال أحداث ثورة 25 يناير بمنطقة الموسكي، وأمر مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي، باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وردت معلومات للمقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الموسكي، مفادها أن "ي. م." والمطلوب التنفيذ علية في عدد 2 حكم حبس جزئي " تبديد " باجمالي حبس سنة وشهر والهارب من سجن أبوزعبل خلال أحداث يناير 2011 على ذمة القضية رقم 1580 لسنة 2007، جنايات كرداسة –جيزة، "هتك عرض" والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات يتردد على دائرة القسم.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للقبض على المتهم.

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بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرائدان علي زينهم ومحمد يحيى، معاونا مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه.

وبمواجهة المتهم أمام العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمر اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة.