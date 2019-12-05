بالفيديو .. انطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –علاء عمران:

اعتمدت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات؛ لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق.

وأطلقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع ممثلي السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية، المرحلة العاشرة لمبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية بـ"665" فرع لكبرى السلاسل التجارية.

وتم توفير السلع الاستراتيجية وطرحها بنسبة تخفيض تصل إلى 30%، وتوفير الأجهزة الكهربائية وطرحها بـ "32" فرع بنسبة تخفيض تصل إلى 10%، كما تم توفير الأدوات المنزلية وطرحها بـ "194" فرع، وتوفير المفروشات بنسبة تخفيض تصل إلى 20%.

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كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.