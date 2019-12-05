نشرة الحوادث المسائية.. عفو رئاسي لـ454 سجينًا وإحباط عملية إرهابية وإخلاء سبيل مدير "أبليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الخميس، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بكفالة مالية.. إخلاء سبيل مدير شركة "أبليكس للتخسيس"

أمرت نيابة العمرانية، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل مدير شركة "أبليكس للتخسيس"، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بعدما تمكنت من مصادرة 3675 عبوة من المنتج غير معتمد من وزارة الصحة من داخل الشركة المنتجة بمنطقة الطالبية.

وزارة الداخلية: الإفراج عن 454 سجينا بعفو رئاسي وشرطي

أفرجت وزارة الداخلية، عن 454 سجينا من نزلاء السجون تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفالات بانتصار السادس من أكتوبر.

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لصالح سارة نخلة.. تأييد حبس أحمد عبدالله محمود سنتين

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الخميس، برفض المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنان أحمد عبدالله محمود، وأيدت حبسه سنتين لعدم سداده إيصال أمانة لصالح طليقته الفنانة سارة نخلة.

الداخلية: إحباط عملية إرهابية ومصرع 3 تكفيريين شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية مصرع 3 عناصر إرهابية؛ إثر مداهمة قوات الأمن لهم بمنطقة جلبانة بشمال سيناء.

"استئناف القاهرة": استرداد 270 مليون جنيه من صلاح دياب ومحمود الجمال

تمكنت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبد الفتاح، اليوم الخميس، من استرداد مبلغ 270 مليون جنيه من رجلي الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال.