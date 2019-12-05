بالفيديو.. وفد من حقوق الإنسان في زيارة لسجن شديد الحراسة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، فيديو يرصد لحظة استقبال قطاع السجون لوفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان " لزيارة نزلاء سجن شديد الحراسة بالمنيا".

وخلال الزيارة التقى أعضاء الوفد بعددِ من النزلاء والنزيلات واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التي يوفرها القطاع للنزلاء لاسيما أوجه الرعاية الصحية؛ حيث قاموا بتفقد مبني العيادات، وبه أقسام (الاستقبال، العظام، الباطنة، الأسنان) والصيدلية ومعمل التحاليل.

كما تفقد أعضاء الوفد المخبز والمطبخ ومبني التأهيل وما يضمه من ورش (سجاد، أحذية)، والمكتبة وورشة الهوايات والملاعب الرياضية.

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وناقش أعضاء الوفد النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المُقدمة لهم ومدى جودة تجهيزات الغرف المُسكنين بها من الأثاث، والمفروشات وانتظام فترات الزيارات، حيث أشادوا جميعاً بمستوى أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم، وحسن معاملة إدارة السجن لهم.

وقدم أعضاء الوفد في نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة وبالاهتمام الذي توليه لأوضاع النزلاء داخل السجون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والصحية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة تأهيلهم للخروج إلى المجتمع مواطنين صالحين.

يأتي ذلك استمراراً لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة في كافة المجالات سبيلاً للإصلاح.