أخبار مصر | تعرف على تفاصيل اجتماع "اتصالات النواب".. الأحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل اجتماع "اتصالات النواب".. الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماع لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن عدم تشغيل مكتب بريد المسير بقوص رغم تجهيزه، وتوسيع تطوير مكتب الكلالية بقوص محافظة قنا.

وتناقش اللجنة 7 طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن، قيام الهيئة القومية للبريد بغلق مكتب بريد عزبة النخل بحي المرج، وعدم توافر أي ماكينات للدفع الإلكتروني الخاصة بمكاتب البريد بحي المرج، وتقاعس وتدنى الهيئة القومية للبريد بخصوص حل مشكلة مكاتب بريد بحي المرج، وتدنى الخدمة المقدمة بمكتب بريد المرج (2) المرج الغربية، وتأخر الهيئة القومية للبريد عن البدء في تطوير وتنفيذ مكتب بريد كفر أبو صير بحي المرج، وتدنى الخدمة المقدمة لأهالي المرج من مكتب بريد المرج (1) بالمرج الشرقية، وتقاعس الهيئة القومية للبريد عن البدء في تنفيذ مكتب بريد منطقة مؤسسة الزكاة وعزبة الجامعة بحي المرج.

