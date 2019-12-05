أخبار مصر | الأحد.. "صناعة النواب" تعقد جلسة استماع بشأن أزمات صناعة الورق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. "صناعة النواب" تعقد جلسة استماع بشأن أزمات صناعة الورق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، اجتماع الأحد القادم، جلسة استماع بشأن صناعة الورق كصناعة محلية إستراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي المستخدم في العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.

وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

